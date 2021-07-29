Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da düzenlenecek
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Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da düzenlenecek

Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde 21-22 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda erkekler, kadınlar, master mix, master erkek-kadın ve 19 yaş altı erkek-kadın kategorilerinde sporcular kürek çekecek.

Master kategorisinde 1000, diğer kategorilerde ise 2000 metre üzerinden yapılacak mücadelelerde, kulvarsız parkurda ve bir yarışma serisinde en fazla 8 ekip olacak şekilde yarışılacak.

Puan alan ekiplerin Türkiye Şampiyonası finallerine direkt katılma hakkı elde edeceği yarışların sonucunda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

Etkinlik, federasyonun sitesinde yayımlanan "Kovid-19 Salgın Dönemi Rehberi"nde yer alan tedbirler doğrultusunda düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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