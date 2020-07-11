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Deniz küreği sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sinop Gençlik Spor Kulübü deniz küreği antrenörü Erol Öz, ağustos ayında yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Deniz küreği sporcuları Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
11.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:18

Sinop Gençlik Spor Kulübü deniz küreği antrenörü Erol Öz, ağustos ayında yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Öz, AA muhabirine, kulüp olarak kız ve erkek kategorilerinde 30 lisanslı sporcuları bulunduğunu belirtti.

Pazar günleri hariç haftanın altı günü hem karada hem de denizde antrenmanlarını devam ettirdiklerini dile getiren Öz, "Salgın sürecinden sonra haziran başından itibaren çalışmalarımıza başladık. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ayı itibarıyla sezonun ilk yarışları başlayacak." dedi.

İlk olarak 8-9 Ağustos tarihlerinde Sapanca'da yapılacak Gençler Türkiye Kupası'na katılacaklarını anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Ardından 22-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Bu yarış bizim için çok önemli. Daha önce iki yıl üst üste Türkiye şampiyonluğumuz var. İnşallah bu yıl da üçüncü şampiyonluğu Sinop'a getirmeyi hedefliyoruz. Rakiplerimiz güçlü. Biz de güçlüyüz. Özellikle kız takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Salon antrenmanı yapamadığımız için açık havada ve denizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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