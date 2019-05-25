DENİZ KURDU TATBİKATINA KATILAN GEMİLERDEN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA SELAM

DENİZ KURDU TATBİKATINA KATILAN GEMİLERDEN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA SELAM

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHADeniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi üslerine dönüş yolunda.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA
Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi üslerine dönüş yolunda. TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular.

DENİZ KURDU TATBİKATINA KATILAN GEMİLERDEN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA SELAM
Kaynak: DHA
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