Deniz Kolgu: "Tüm mesaimiz artık Bursaspor'umuz için" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz Kolgu: "Tüm mesaimiz artık Bursaspor'umuz için"

Deniz Kolgu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör konusunda Deniz Kolgu ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör konusunda Deniz Kolgu ile anlaşmaya vardı. Kolgu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm mesaimiz artık Bursaspor'umuz için" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olduktan sonra kısa sürede birçok toplantı gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, Deniz Kolgu ile Sportif Direktörülük konusunda el sıkıştı. Dün gece gerçekleşen toplantılar sonunda mutabık kalınan konu hakkında açıklama yapan Deniz Kolgu, "Değerli dostlarım ilginize güveninize sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm mesaimiz artık Bursaspor'umuz için" açıklamasında bulundu. Bursaspor Kulübü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

 VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title