Deniz Köken bir yıllık icraatını anlattı
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Deniz Köken bir yıllık icraatını anlattı

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Deniz Köken bir yıllık icraatını anlattı
10.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:24

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken toplantıda, "Geçmişin sıkıntıları ile boğulmak yerine Eyüpsultan'ı bütün mahalleleri ve bütün köyleriyle gelecekte daha güzel, yaşanabilir bir kültür ve maneviyat şehri yapmak; İstanbul'un ve Türkiye'nin dünya ölçeğindeki rakibi olan ilçeler bazında, onlara ortak olabilecek ve boy ölçüşebilir bir şehir haline getirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, toplantıda meclis gruplarına 2019 Faaliyet Raporu Sunumunu yaptı.

"BAĞIMSIZLIK KÖYÜ'NÜN AÇILIŞINI YAPTIK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 2019 Faaliyet Raporu Sunumunda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçen sene beraberce Bağımsızlık Köyü'nün temelini atmıştık. Bu sene de açılışını yaptık. Tedaviler başladı şu anda burada. Bu insanlar bizlerin yakınları da olabilir. O yüzden çok ehemmiyetli hassas bir konuyu ne kadar öne aldığımızı ne kadar önemsediğimizi bilesiniz diye söylüyorum. Yaptığımız hiçbir projenin siyasi bir beklentisi yok. Direkt bu şehrin ana dokusuna, ana damarına, nasıl serumu verebiliriz ve bunu nasıl hayata geçirebiliriz, onun nasıl nefes almasını sağlayabiliriz" dedi.

"MATEMATİK EVİNİ AÇIYORUZ"

Köken, "Gençlerimizi bilim ve teknoloji ile buluşturabilmek için Matematik Evi'nin açılışını önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili de ülkemizin çeşitli şehirlerindeki daha büyük kapsamlı yapılan çalışmaları aldık, küçük bir örneğini burada uygulamaya çalıştık ve bu bize yol gösterecek; ileride daha da büyüğünü yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"MEYVE BAHÇESİNİ VE ÜÇ SERAYI HİZMETE AÇTIK"

Köken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Meyve bahçesini hayata geçirdik. Çocuklar kirazın hangi ağaçta yetiştiğini, çileğin yerde büyüdüğünü bilmiyor. Bunlarla farklı bir ortam hazırlamaya çalıştık. Ayrıca köylerin tarımsal meselesini çözmemiz lazımdı, o yüzden üç adet serayı hizmete açtık. Bu seneki ürünlerimizle beraber Alibeyköy Cumartesi Pazarı'nda köylü pazarı kuracağız inşallah. Köydeki vatandaşlarımızın ürettiği, bizim ürettiğimiz bütün yerli ürünleri bu bölgede halkımızın hizmetine sunacağız. Metro da hizmete girdiğinde insanlar çeşitli ilçelerden gelip, Alibeyköy merkez durağında inip pazardan alışverişini yapıp tekrar evlerine dönebilecek. Bu projenin ekonomiye de ciddi bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz".

"EYÜP STADI KAPILARINI AÇTI"

Köken "İlk yaptığımız şeylerden birisi de kapalı olan Eyüp Stadını hizmete açmak oldu. Depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılarak bakıma aldığımız Eyüp Stadımız, UEFA standartlarında yeniden yapıldı. 2 bin 500 kişi kapasiteli tribünleri, soyunma odaları, yenilenen saha zemini ile modern ve şık bir görünüme kavuştu. Saha çimi değiştirilen stadımızın aynı zamanda tartan pisti de yenilendi" dedi.


Kaynak: DHA

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