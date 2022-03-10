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Deniz kıyısında oluşan hortum görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Ali Arslan - Güncel
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Deniz kıyısında oluşan hortum görüntülendi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında sabah saatlerinde hortum oluştu. Balık tutanlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, limandaki teknelere zarar vermeden kayboldu.


Deniz kıyısında oluşan hortum görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Güncel

Samandağ, Güncel, Haberler

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