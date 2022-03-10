Deniz kıyısında oluşan hortum görüntülendi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında sabah saatlerinde hortum oluştu. Balık tutanlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, limandaki teknelere zarar vermeden kayboldu.