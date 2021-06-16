Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim
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Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, mavi turun gözde ilçelerinde atık su arıtma tesislerinden, derin deniz deşarjı çıkış noktaları, deniz dibi ve yüzeyinden numuneler alındı, denizde ticari ve özel yatlar denetlendi.

Marmaris Adaağzı açıklarında derin deniz deşarjı çıkış noktasından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ekiplerince deniz dibi ve yüzeyinden numune alındı, deniz suyu sıcaklığı ölçüldü.

Turunç, Kumlubük, İçmeler sahilleri ile Marmaris Körfezi'nde demirli ve seyir halindeki yatlar denetlendi.

Yat ve teknelerin kapasitesine göre atıklarının zamanında atık alım merkezlerine verip vermedikleri incelendi.

Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında da bilgilendirme yapıldı.

Fethiye

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Göcek Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede inceleme gerçekleştirdi, deniz suyundan numune alındı.

Dünyaca ünlü Göcek koylarında demirli özel ve ticari tekneler denetlenerek atık evrakları incelendi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, deniz kirliliğine neden olan atıkların insan sağlığını ve çevreye olumsuz etkilediğini, Muğla'nın 1484 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu, bunun 1099 kilometresinin ise Özel Çevre Koruma ve Doğal SİT statüsünde yer aldığını bildirdi.

Öte yandan, teknelerde oluşan pis su, sintine ve çöplerin alınması amacıyla 50 kıyı tesisinde atık alım tesisi kurulduğu ayrıca il kara sularında 15 atık alım gemisi bulunduğu kaydedildi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim
Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim
Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim
Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik eş zamanlı denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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