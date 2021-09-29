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Deniz kirliliğini sahilde sergilediler

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Deniz kirliliğini sahilde sergilediler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Deniz kirliliğini sahilde sergilediler

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Ayvalık Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA, Sufot, Ege Eko Turizm Derneği, Ayvalık 3 Sea Dalış Merkezi, Anneler Derneği Ayvalık Şubesi Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu desteğiyle deniz dibi temizleme çalışması yapıldı. Cam şişe, halı, çapa, plastik ve lastik atıklar deniz dibinden çıkarılıp sahilde teşhir edildi. Temizlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile çevreci vatandaşlar hazır bulundu. Deniz Temiz Turmepa Derneği Proje Koordinatörü Saygın Yörük, düzenlenen organizasyonun 'Akdeniz'i Temizleyelim' etkinliğinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Her yıl Ayvalık'ta düzenlediğimiz bu etkinliğin bu yılki etabında geçtiğimiz yıllara göre daha az olmasına rağmen yine de hala daha deniz dibinden birçok atığın çıktığını görebiliyoruz. Tabii sadece bir saatte deniz dibinden bu kadar atığın çıkması da ayrıca üzücü. Çıkan atıklara baktığımızda, plastik, lastik ve katı atıkları görebiliyoruz. Plastiğin üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, ama doğadan kaybolması yüzyıllar hatta bin yıllar alabiliyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmamız gerekiyor.Buradaki asıl amacımız deniz dibini temizlemekten ziyade denizleri temizleyebilmenin en güzel yolunun denizleri hiç kirletmemek olduğunu aktarabilmektir. Bu yüzden de Ayvalıklılara ve Ayvalık'ı ziyaret edenlere, 'Felaketin kıyısına gelmeden, sizler kıyılara gelin ve denizlere sahip çıkın' diyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin de, deniz temizliği konusunda Ayvalık'ta bir farkındalık oluşturabilmek adına böylesi bir faaliyet düzenlediklerini vurgulayıp, katılanlara teşekkür etti. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişiklikleri, çevre katliamları ve felaketlerinin sebebinin doğayı hoyratça kullanmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ergin, "Dünya'daki doğal güzellikler bizlere gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel koşullarda aktarabilmemiz için miras bırakılmıştır. Bugün burada denizden çıkarıp sergilediğimiz atıklar, denizde kendiliğinden üreyen faktörler değildir. İnsanın ürettiği ve kullandıktan sonra çöp haline getirdiği atıklardır. Bu atıkların denize kadar ulaşması gelecekte ortaya son derece vahim sonuçlara neden olabilecektir. Bizler Ayvalık'ta en çok doğal güzelliklerimizle övünüyoruz. En önemli zenginliklerimiz denizlerimizdir. Bu yüzden de deniz temizliği konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Umut ediyorum bu etkinlikte bir nebze de olsa toplumsa bir farkındalık oluşturabilmişizdir" diye konuştu.

Deniz kirliliğini sahilde sergilediler

Deniz kirliliğini sahilde sergilediler

Deniz kirliliğini sahilde sergilediler

Deniz kirliliğini sahilde sergilediler
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