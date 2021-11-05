Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın dünyaca ünlü Fethiye Körfezi'nde, bir bilgi ve savunma teknolojileri firması tarafından geliştirilen yerli ve milli akıllı şamandıra ürünü Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi, faaliyete geçti.

Fethiye Belediyesi, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin iş birliğinde Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda yapıldı. Fethiye Limanı Aksazlar mevkisinde pilot uygulaması geçen yıl yapılan iki akıllı şamandıra kalıcı olarak denize bırakıldı.

Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü/hızı gibi meteorolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınıyor. Sistem, enerjisini de üzerindeki güneş panelleriyle sağlıyor. Böylece denizin nabzını ölçerken, karbon emisyonu da oluşturmuyor. Sistem sayesinde elde edilen veriler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarıyla değerlendirilip Fethiye Belediyesine raporlanacak. Bu şekilde Fethiye Körfezi'nde olası kirlilik durumunda alınması gereken önlemler için erken harekete geçilecek. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi'nden toplanacak verilerle farklı akademik çalışmaların da önünün açılabileceği değerlendiriliyor. Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi, müsilaj tehdidine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebiyle bu yıl içinde Marmara Denizi'ne bırakılarak 1 ay boyunca Marmara Denizi'nin oksijen oranını ölçmek için kullanıldı. Toplanan veriler, bakanlığa anlık iletildi.