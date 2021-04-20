Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
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Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı

Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel

İZMİT'te, akaryakıt istasyonundan denize akan atık, kirliliğe neden oldu.

İZMİT'te, akaryakıt istasyonundan denize akan atık, kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kanalda ve atığın denize aktığı bölgede önlem alırken, akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı.

İzmit Plajyolu Sahili'nde denizde kirlilik meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, atık kaynağının sızma meydana gelen akaryakıt istasyonu olduğu belirlendi. Petrol türevli kirlilikle ilgili olarak menfezde ve menfezin denizle birleştiği noktada yağ emici sosis bariyerler ile müdahale yapılarak, kirliliğin denize yayılmaması için önlemler alındı. Kirliliği menfeze taşıyan ve akaryakıt istasyonuna ait olan hat kapatıldı. Olayla ilgili tutanak tutulurken, kirliliğin önlenmesi ve çalışmaların yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve akaryakıt istasyonu yetkililerine bilgi verildi.


Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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