Deniz kenarındaki lavanta bahçesi turizme kazandırılıyor
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Deniz kenarındaki lavanta bahçesi turizme kazandırılıyor

Antalya'nın sahil kesimine deneme amaçlı ekilen ve yüksek verim elde edilen portakal bahçeleri arasındaki lavanta tarlası, turizme kazandırılıyor.

26.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:32

Antalya'nın sahil kesimine deneme amaçlı ekilen ve yüksek verim elde edilen portakal bahçeleri arasındaki lavanta tarlası, turizme kazandırılıyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) uzmanlarınca, "Antalya Lavanta Kokuyor" sloganıyla 2015'te Isparta, Burdur ve Bulgaristan'dan getirilen lavanta çeşitleri, enstitü bahçesinin 2 dönümlük bölümüne ekildi.

Portakal ve avokado bahçesinin ortasında özenle bakımı yapılan lavantadan, ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 70, üçüncü yıl ise yüzde 100 verim elde edildi.

Yüksek rakımlı bölgelerde üretilen lavantayı Antalya'nın sahil kesiminde yetiştirmeyi başaran enstitüdeki uzmanlar, denize 500 metre mesafede elde edilen ürünlerin yüksek kalitede olduğunu bildirdi.

Huzur veren rengi ve kokusuyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen lavanta tarlası şimdi ise BATEM ile Antalya Valiliğince geliştirilen projeyle turizme kazandırılacak.

Bu kapsamda, bahçenin girişinde sergi evi olarak kullanılan iki katlı lojman, restore edilerek tarım müzesine dönüştürüldü. Lavanta tarlasının etrafına da çit çekildi. Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere açılan lavanta tarlası, rengiyle görsel şölen oluşturuyor.

Aynı zamanda alternatif bir turizm mekanı haline gelen lavanta tarlası, doğal fon oluşturan manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Tarım müzesini gezen ziyaretçilerin lavantadan kozmetik ve sabun yapımını izleyebileceği alanda, isteyenler bu ürünleri satın da alabilecek.

Lavanta yağının litresi 120 avro

BATEM Eğitim Yayım Birimi sorumlusu Doç. Dr. Köksal Aydinşakir, AA muhabirine, deniz seviyesinde lavanta yetiştiriciliğinin performansını belirlemek için yaptıkları çalışmada başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Özellikle sahil bandında, kıraç tarım alanlarında lavanta üretiminin yapılabildiğini çiftçilere göstererek, gelir elde etmelerini sağlamak istediklerini vurgulayan Aydinşakir, kaliteli ürün aldıklarını belirtti.

BATEM'in laboratuvarlarında lavanta üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aydinşakir, lavanta yağının litre fiyatının 80 ile 120 avro arasında değiştiğini vurguladı.

"500 bin lavanta fidesi ürettik"

Aydinşakir, lavanta bitkisinin iyi bakımla 20-25 yıl aynı arazi üzerinde ürün verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denize yakın, portakal çiçekleri arasında muhteşem bir yer. Valilikle yaptığımız çalışmayla sahile yakın lavanta tarlası, turistlerin hizmetine sunulacak. Çalışmamızla yüksek rakımlı olan yerlerin bitkisi lavantanın, sahil bandı kuşağında da yetiştirilebileceğini kanıtlamış olduk. Burada ürettiğimiz 500 bin lavanta fidesini, Tarım ve Orman Bakanlığının orman köylüsünü desteklemek için başlattığı proje kapsamında Balıkesir'den Trabzon'a, Gümüşhane'ye kadar farklı illere gönderdik."

Deniz kenarındaki lavanta bahçesi turizme kazandırılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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