Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi

Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Muhammed A'nın cenazesi, Aziziye Yeni Cami'de öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 13. kuledeki can kurtaran ekiplerinin dün yanına gelen 3 çocuk, sahile birlikte geldikleri 12 yaşındaki ağabeylerinin kaybolduğunu söylemiş, çevrede yapılan aramalarda sonuca ulaşılamayınca jet ski ile deniz taranmıştı.

Kıyıya yakın mesafede suyun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi
Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Kenan Doğulu Burcu Biricik
Spor Marcao Ali Koç Arda Güler Arda Turan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Deniz kenarında hareketsiz halde bulunan çocuk toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 17:39:37. #1.16#

title