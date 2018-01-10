Deniz Karanfil'den Şiir Tadında Öyküler

"Ve birden bulut, bir kurşun külçesi rengini ve ağırlığını aldı düşüp kaldı ahırın ortasına boğuk bir sesle. Adamcağız ahırın ortasında bulutun ve oğlunun arasında kalakaldı. Açtı ahırın kapısını boğulmamak için, ayın ışığı aralık kapıdan sokuldu içeri. Çocuk ancak görmüş geçirmiş bir adamda görülebilecek bir vakarla çıktı ahırdan. İçeriden bir urgan aldı, yerde yatan bulutun ölüsünü hayvan pisliklerini temizlemek için yapılan kanaldan sürüyüp çıkardı evin önüne..."

Salyangozlar, Sandalyeler, Bulutlar, Deniz Karanfil'in ilk öykü kitabı… Cümlelerinin içerdiği şiiri hemen fark edeceksiniz. Karanfil'in öykü dünyası o şiirin atmosferinden, dünyamızın bir kenara itilmiş kadim masalından geliyor. Yaşamlarını ancak düşlerin yardımıyla katlanılır kılan insanların, gri toz bulutunun içinde kendi rengini arayan filizlerin öyküleri var bu kitapta…

DENİZ KARANFİL, 1986'da doğdu. Öyküleri, şiirleri, etimoloji çalışmaları ve eleştiri yazıları çeşitli dergi ve fanzinlerde yer aldı. 2012 yılında Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü aldı, yine aynı yıl başka bir dosyasıyla Turgut Uyar Şiir Ödülleri'nde üçüncü oldu.