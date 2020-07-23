Deniz kaplumbağası yuvaları, iş makinesiyle ezildi
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Deniz kaplumbağası yuvaları, iş makinesiyle ezildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvaları, üzerinden geçen bir iş makinesi tarafından darmadağın edildi.

Deniz kaplumbağası yuvaları, iş makinesiyle ezildi
23.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:26

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvaları, üzerinden geçen bir iş makinesi tarafından darmadağın edildi. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, olayın 'katliam' olduğunu söyledi.

Alanya'nın Yeşilöz sahiline gelerek, her yıl yumurtalarını bırakan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvaları, iş makinesiyle darmadağın edildi. Sahile gelen iş makinesi, yuvalardan 4'ünün üzerinden geçti. Dağılan yuvalardaki yumurtaların, kargalar ve orada bulunan köpekler tarafından yendiği belirtildi. Deniz kaplumbağası yuvalarını koruma altına alan çevreciler ve hayvanseverler duruma tepki gösterirken, olayla ilgili şikayette bulunuldu.

'BU BİR KATLİAM'ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, o bölgede herhangi bir çalışma, inşaat, kum alma gibi bir durum olmadığı halde bir iş makinesinin yuvaları dağıttığını belirterek, bunun bir 'katliam' olduğunu söyledi. Başkan Kayhan, "Yeşilöz sahilinde ayrı bir katliam yaşadık. Nedenini bilmiyoruz. Bir iş makinesinin hemen hemen 6-7 caretta yuvasının olduğu alanda hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucunda 4 yuvamız zarar gördü. Kum alıyorlar desek kamyon yok. Başka bir şey zaten yok. Bir inşaat, bir bina yok, bakir bir alan. Orada ne yapar, neden girer bilemiyoruz. Kirlilik çok vardı orada. 'Onları toplamak için mi geldi' dedik ama niye çevrilmiş yerlerin üzerinden geçerek. Yuvalar, yumurtalar zarar gördükten sonra yetişebildik maalesef. Köpekler tarafından nasıl yenildiği de videolardan belli. Bu bir katliam. İnsanlar nasıl öldürülüyorsa hayvanlar da o şekilde öldürülüyor demektir" dedi.'BUNU BİLE BİLE YAPMAK İNSANLIK DEĞİL'Caretta carettaların Alanya sahillerine gelerek yumurta bırakmasının, bu sahillere gelmesinin bir doğa turizmi olduğunu dile getiren Kayhan, şöyle konuştu:

"Korumamız lazım, üstelik deniz kaplumbağası, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Ben her zaman söylüyorum Orman Bakanlığımız tarafından gündeme getirilen doğa turizmi zaten bu sahil şeridinde mümkün olacaktır. Burası da bir Dalyan olabilir. Rehabilitasyon merkezi, böyle bir imkan bulduğumuzda en yakın sürede Alanya'da da kurabileceğiz. Bu da zaten alternatif bir turizmdir, doğa turizmidir. Ulaşamadığımız yerlerde, bu sene çok çıktığı için kafeslerimiz yoktu ama sağ olsun o bölgedeki arkadaşımız kargılarla çevirdi orayı. Bunu bile bile yapmak insanlık değil. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar uzun süre sonra tekrar buraya gelip yumurtluyor ve 1500 caretta veya diğer deniz kaplumbağalarının sadece bir veya en fazla ikisi yaşayabiliyor, üremesi halinde de yine aynı sahili buluyor. Bu da bir alternatif turizm diyoruz bunları korumamız lazım."


Kaynak: DHA

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