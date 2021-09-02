DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI
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DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde babasıyla denize giren Tanem Çetin'in (10) sol ayağını deniz kaplumbağası ısırdı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde babasıyla denize giren Tanem Çetin'in (10) sol ayağını deniz kaplumbağası ısırdı. Hastanede ayağına dikiş atılan Tanem Çetin, Babam denizde kaplumbağa olduğunu söyledi. Babamın yanına gittimi bakmak istedim. Babam beni yanına çekerken ayağımın altına geldi ve ısırdı. Ayağımın acıdığını hissettim dedi.

Serik'te Erkin Çetin (43), dün akşamüzeri iki çocuğunu da alarak denize girmek için Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahiline gitti. Erkin Çetin ve kızı Tanem, denizde yürürken, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldı. Bu sırada Erkin Çetin, suda deniz kaplumbağası olduğunu fark ederek çocuklarını uyardı. Kaplumbağayı merak edip görmek isteyen Tanem Çetin, hayvanın yanına doğru yaklaştı. Kaplumbağanın üzerlerine doğru geldiğini fark eden baba Erkin Çetin, Tanem'i kendisine doğru çekmek istedi. Bu sırada kaplumbağa Tanem Çetin'in sol ayağını ısırdı. Durumu fark eden baba, kızını hemen sudan çıkardı. Tanem Çetin'in sol ayağında diş izleriyle kesikler gören Erkin Çetin, tedavisi için hemen Serik Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede tedavisi yapılan Tanem'in sol ayağının üst kısmına dikiş atıldı.

Olay anını anlatan ve çok korktuğunu söyleyen Tanem Çetin, Babam denizde kaplumbağa olduğunu söyledi. Ancak ben inanmadım. Babamın yanına gittim bakmak istedim. Babam beni yanına çekerken ayağımın altına geldi ve ısırdı. Ayağımın acıdığını hissettim dedi.

Baba Erkin Çetin de, Kumköy sahilinde denize giriyorduk. O sırada ayağımın altına bir şey geldi. Önce taş sandım. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Sonradan ayağımın yanında olan cismin deniz kaplumbağası olduğunu fark ettim ve çocuklarımı uyardım. 'Sudan çıkın' dedim. Ama o sırada kaplumbağa kızımı ısırdı. Sonra kızım bağırmaya başladı. Hemen kızımı kucaklayarak arkadaşımın aracı ile hastaneye getirdik. Şu anda doktor kızımın tedavisini yapıyor. Sağlık durumu iyi. Isırılan yere dikiş atıyorlar. Aynı kaplumbağa kızımın haricinde yine bir yetişkin ve bir de küçük bir kızın daha ayağını ısırmış diye konuştu.

DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI
DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI
DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI
DENİZ KAPLUMBAĞASI, TANEM'İN AYAĞINI ISIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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