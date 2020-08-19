Deniz kaplumbağalarının cankurtaranları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deniz kaplumbağalarının cankurtaranları

Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), yaralı deniz kaplumbağalarına cerrah titizliğiyle müdahale ediliyor.

Deniz kaplumbağalarının cankurtaranları
19.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:28

Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), yaralı deniz kaplumbağalarına cerrah titizliğiyle müdahale ediliyor.

Ortaca ilçesindeki Akdeniz'in en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan İztuzu sahili yakınında yer alan DEKAMER, 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisini üstleniyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, büyük bir özenle tedavi ediliyor.

Hastane titizliğinde tedavi

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması, pervane kesmesi gibi denizdeki yaralanmalar nedeniyle Türkiye'nin her yerinden yaralı kaplumbağa geldiğini belirtti.

Merkezde 2 veterinerin görev yaptığını, bunların yanı sıra çalışan asistanların da su ürünleri mühendisi, biyolog olduklarını ve deniz kaplumbağalarını yakından tanıdıklarını anlatan Kasa, her türlü işlem için donanımlı olduklarını bildirdi.

Merkeze gelen yaralı kaplumbağaların önce teşhisinin yapıldığını anlatan Kasa, şunları söyledi:

"Yaralı gelen kaplumbağaların kan analizleri yapılıyor, röntgenleri çekiliyor, gerekiyorsa yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor ve sağlıklarına kavuştuktan sonra rehabilite edilerek doğal ortamlarına bırakılıyor. Hastanelerde insanların sabah akşam yemekleri geliyor, çarşafları değişiyorsa, burada da kaplumbağaların her gün suları değiştiriliyor, beslenmeleri sağlanıyor."

Merkezde pansuman, serum bağlama işlemlerinin de gerçekleştirildiğini aktaran Kasa, kaplumbağaların beslenmesinden, tedavi sürecinden, kilo takiplerinden sorumlu ekiplerin de bulunduğunu kaydetti.

Bir hastane gibi hizmet verdiklerini bildiren Kasa, tedavi süreci tamamlanan kaplumbağaların ziyarete açık olan alana alınarak, hem rehabilitasyon sürecinin başladığını hem de merkezi ziyaret edenlerin kaplumbağaların nasıl yaralandığının görmesinin sağlandığını belirtti.

12 yılda 207 kaplumbağa sağlığına kavuştu

Bazı kaplumbağaların yaralanma nedeniyle ampute edilmesinin dahi gerekebildiğini vurgulayan Kasa, deniz kaplumbağalarının her ne kadar tedavi sonrası 3 kolla yaşayabilen hayvanlar olsa da her birinin o kadar şanslı görülmediğini kaydetti.

Merkezde 12 yılda 417 kaplumbağa getirildiğini ve bunların 207'sinin sağlıklı bir şekilde denizle buluşturulduğunu aktaran Kasa, "160 civarında deniz kaplumbağası ise tedaviye rağmen kurtarılamadı. Biz her ne kadar elimizden geleni yapsak da merkeze yaralı olarak gelen canlıların yüzde 30 ila 35'i aldığı yaralar nedeniyle yaşamını sürdüremiyor." diye konuştu.

Yeşil deniz kaplumbağasına "yeşil devin" ismi: Hulk

Prof. Dr. Kaska, yaralı deniz kaplumbağalarına zaman zaman ihbar sonucunda da ulaştıklarını ifade ederek, bu durumda ihbarcıya küçük bir hediye ile kaplumbağaya isim verme imkanı sunduklarını söyledi.

Başka bir kaplumbağaya verilmemiş olması kaydıyla ihbarcıların diledikleri ismi verebildiklerini aktaran Kasa, "Türkçe ya da yabancı isimler olabiliyor. Kimi zaman ilginç isimler de tercih ediliyor. Örneğin bunlardan biri 'Hulk'. Ama bunun dışında günlük hayattan alışık olduğumuz Osman, Mustafa gibi isimleri tercih edenler de oluyor." dedi.

Çizgi karakter "yeşil dev"in adının verildiği Hulk'un bir yeşil deniz kaplumbağası olduğunu ve 2 ay önce misina dolanmasına bağlı kolundaki yarayla merkeze getirildiğini bildiren Kaska, şöyle devam etti:

"Yeşil deniz kaplumbağası olan Hulk, aslında otçul bir birey. Denize balık tutmak için atılan her misina deniz kaplumbağalarının kollarına dolanabiliyor. Misinadan kurtulmak için kolunu çevirdikçe daha fazla dolanıyor ve o bölgede ciddi bir kesik oluşuyor. Hulk da bu şekilde yaralanmış bir deniz kaplumbağası. 2 aydır her gün pansumanı ve gerekli tedavisi yapıldı. Antibiyotikleri verildi."

Hulk'un yarasının tamamen kapandığını söyleyen Kasa, ileriki aylarda onu da doğal ortama bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu Güncel
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi Dünya
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Çorbacı fotoğrafıyla tepki toplamıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki toplamıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Aamir Khan Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Deniz kaplumbağalarının cankurtaranları - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:28:25. #1.14#
title