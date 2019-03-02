Deniz Kabuklarından Maketler Yapıyor

İZMİT'te yaşayan Mehmet Aka (61), kumsaldan topladığı deniz kabuğu, ağaç dalı ve taşlarla gemi ve deniz feneri maketleri yapıyor. Aka, 20 yıldır ürettiği maketlerini yakın zamanda sergilemeyi planlıyor.

İzmit Kozluk Mahallesi'nde yaşayan emekli satış temsilcisi Mehmet Aka, sahillerden topladığı deniz ürünlerini bir araya getirerek birbirinden güzel maketler ortaya çıkarıyor. Deniz kabuğu, ağaç dalı ve taşlarla gemi ve deniz feneri maketleri yapan Aka, bitirdiği eserlerini ise evinde sergiliyor. 20 yıldan uzun süredir evinde maket ürettiğini belirten Mehmet Aka, eserlerin çok fazla olmasından dolayı eşinin kendisine kızmaya başladığını söyledi. Yakın zamanda bir sergi açacağını ifade eden Aka, 20 yıldır ürettiği maketlerini ilk kez vatandaşlar ile buluşturacak.

Deniz merakının küçük yaşlardan itibaren başladığını belirten Mehmet Aka, "Küçüklüğümden beri denize olan bir merakım var. Bu da dedemden gelen bir merak. Dedem balıkçılık yapıyordu Tuzla'da. Ben de sandalımla balığa çıkmayı seviyorum. Döndüğümde deniz kıyısında gördüğüm kabukları toplayıp, eve gelince sınıflandırarak maket yapmaya karar verdim. Bir, iki derken yaptıkça bu maketler bayağı bir çoğaldı. Çoğalınca da hanım, 'Artık evde yer kalmadı. Her tarafa koydun, oturacak yerimiz kalmadı' diye söylenmeye başladı. Onun için bunları bir yerde değerlendirmek istiyorum" dedi.

Maketlerinde kullandığı ürünleri topladıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirdiğini belirten Aka, "Denizden ürün topladığım zaman, deniz kıyısına vuran kabukları toplamaya dikkat ediyorum. Kıyıya vuran güzel deniz kabuklarını topluyorum. Onları kurutuyorum. Tatlı suyla yıkıyorum ve güneşte tekrar kurutuyorum. Ağaç dalları, kurumuş dallar, bunları hazırlıyorum. Ufak bir masam var, o masada çalışmalarımı yapıyorum. Sonuç olarak da bu objeleri meydana getiriyorum. Hoş şeyler oluyor ve bunları da paylaşmak istedim. Bir sergi açmayı planlıyorum" diye konuştu.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA