Deniz kabukları, emekli öğretmen Hazım Yakar'ın elinde süs eşyalarına dönüşüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hazım Yakar, 45 yıldır topladığı deniz kabuklarını süs eşyalarına dönüştürüyor.

Yakar, ilk görev yeri olan Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde yürürken renkleri ve şekilleri nedeniyle dikkatini çeken deniz kabuklarını toplamaya başladı.

Topladığı deniz kabuklarını vazo, tablo, kalemlik, anahtarlık, çerçeve gibi süs eşyalarına dönüştüren Yakar, emekli olduktan sonra evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Hobisini ilk günkü heyecanla sürdüren Yakar, yaptığı çalışmaları açtığı sergilerle insanların beğenisine sunuyor.

Hazım Yakar, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren sanata ve sanat eserlerine ilgi duymaya başladığını söyledi.

Bugüne kadar 10 binden fazla süs eşyası yaptığını dile getiren Yakar, "Küçük yaşlardan beri estetik eşyalara ilgim vardı. 45 yıl önce öğretmenliğe başladığım Mersin'in Erdemli ilçesinde, deniz kenarlarındaki kabukları değerlendirmek istedim. İnsanların üzerine basıp geçtiği kabukları, boncuk ve ahşapla buluşturarak birbirine benzemeyen süs ve ev eşyalarına dönüştürdüm." diye konuştu.

Boş zamanlarını, atölyesinde çalışarak geçirdiğini belirten Yakar, yaptığı eşyaları satarak gelir de elde ettiğini kaydetti.