Deniz Işın Coşkuner kimdir?

24 Kasım 2000 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 24 Kasım'da doğduğu için kaderinde öğretmen olmak vardı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Deniz Işın Coşkuner, üniversiteyi Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Daha 12 yaşındayken programlama, sosyal medya ve web tasarımı ile ilgilenmeye başladı. Ailesinin desteği ile bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Web tasarım konusunda yaptığı başarılı site tasarımlarıyla adını duyurdu. 2013 yılında babasının da isteğiyle DNC Medya ve PR Ajansı'nı kurdu. Sosyal medyanın bu günlere geleceğini daha o günlerde gören vizyoner iş insanı Deniz Işın Coşkuner bu alanda da başarılı çalışmalara imza attı. Coşkuner, finans alanında da öngörüleri ve başarılı girişimleri sonucu forex piyasasında oldukça güzel kazançlar elde etmiştir.

Farklı alanlarda da çalışmaları ve girişimleri olan Deniz Işın Coşkuner, bütün şirketleri 2020 yılı itibarı ile DNC Group çatısı altında toplamıştır.DNC Group CEO'su görevini yerine getirdiği 2020 yılında şirketin cirosu bir milyonu geçmiştir. Coşkuner, ticari alandaki başarısını sosyal hayatına da taşımıştır.

Çocukluğundan beri edebiyata olan düşkünlüğü ile bilinen genç işadamı " Bir ömrün Ölümü" isminde bir roman yazmıştır. Konusu gerçek hayattan alınmış olan romanında hayatını ailesine adamış bir kızın hikâyesini anlatmıştır. Kitabı raflarda yerini aldığı günden bu yana iyi bir satış grafiğini yakalamıştır. Genç işadamı, öğretmen ve yazar olan Deniz Işın Coşkuner ikinci kitabı için araştırmalarına başlamıştır.

Deniz Işın Coşkuner, "Bazı insanlar lider doğar" sözünün bir ispatıdır adeta. Genç yaşına rağmen girdiği her alanda başarılı olacak donanıma doğuştan sahiptir. Ailesinin desteğini de arkasına alan Coşkuner, kuşkusuz. Gelecekte de gençlere ilham veren daha pek çok çalışmaya ve girişime imza atacaktır.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın