Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor'da
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Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor'da

Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor'da
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet  2+1 yıllığına Çaykur Rizespor'a imza attı. 24 yaşındaki santrfor için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine sportif direktör Fahri Tatan katıldı. Deniz Hümmet, kendisini 2+1 yıllığına yeşil mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci

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