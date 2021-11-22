Deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra'da 'cruise turizmi' heyecanı

AMASRA, BARTIN (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Amasra yolcu limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edildi. 2019 yılında başlatılan çalışmalar sonrası Amasra'ya yabancı turistlerin deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak limana nisan ayında ilk geminin gelmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra, Karadeniz'den Anadolu'ya açılan en yakın kapıdır. Yolcu limanımız sadece Amasra değil bölgenin turizmine ciddi katkılar sunacaktır" dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan Amasra'da kruvaziyer turizminin gelişmesi için yolcu iskelesi yapıldı. Limana büyük yolcu gemilerinin yanaşması için belediye tarafından 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Amasra yolcu limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edildi.

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