Deniz haydutluğuyla mücadele eden CTF-151'in komutası altıncı kez Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele eden çokuluslu CTF-151 karargah komutasının altıncı kez Türkiye tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele eden çokuluslu CTF-151 karargah komutasının altıncı kez Türkiye tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 25 Haziran ile 10 Aralık 2020 arasında üstlendiği komuta görevinde ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman'ın da yer aldığı 9 ülkeden toplam 13 personelin de görevli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin CTF-151 karargahı komuta döneminde halen gemi görevlendirmesi yapan Japonya ve Kore'nin dışında ABD ve İngiltere'nin de dönemsel olarak gemi bulundurduğu, Eylül 2020'den itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

CTF-151 Komutanlığını Deniz Kurmay Albay Nejat İnanır'ın yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA