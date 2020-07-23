Deniz GYO, Le Chic Bodrum'da Kaya Hotels & Resorts ile anlaştı Deniz GYO, turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Kaya Holding ile ilk projesi Le Chic Bodrum için iş birliği gerçekleştirdi.

Deniz GYO, turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Kaya Holding ile ilk projesi Le Chic Bodrum için iş birliği gerçekleştirdi.

DenizBank'ın açıklamasına göre, Deniz GYO'nun villa, rezidans ve otel bölümlerinden oluşan ve ilk karma projesi olan Le Chic Bodrum'un işletilmesi konusunda, Kaya Palazzo oteller zinciri ile mutabakat sağlandı.

Yarımadanın güneyinde Asarlık Bölgesi'nde kendisine ait 200 metre sahili bulunan, dört mevsim yaşanabilir şekilde özel mimariyle tasarlanan Le Chic Bodrum, 8 villa, 86 rezidans ve otel kısmından oluşuyor. Anlaşmayla proje içerisinde yer alan otel bölümünde Kaya Palazzo Resort & Residences Le Chic Bodrum markasıyla ve Kaya Palazzo deneyimiyle yüksek kalitede konaklama hizmeti verilecek.

Kuzey rüzgarlarına kapalı, dingin bir koyda yer alan Le Chic Bodrum'da, 2+1'den villaya kadar farklı büyüklüklere ve plan şemasına sahip konutlar yer alırken, misafirlere açık-kapalı yüzme havuzu, SPA, fitness merkezi ve spor alanlarıyla da aktivite imkanları sunuluyor.

"Palazzo Luxury Collection" konseptinde hizmet verecek otel, kapılarını 27 Temmuz'da açacak. Kaya Palazzo oteller zinciri bu anlaşma ile "Palazzo Luxury Collection" kalitesinde Kartalkaya, Belek ve Girne'de sunduğu konaklama ve hizmetini Bodrum'a da taşımış olacak.

"Salgına rağmen yatırımlarımıza ara vermedik"

Anlaşmaya ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Deniz GYO olarak Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da ilk karma projeleri Le Chic Bodrum'u hayata geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Küresel salgın nedeniyle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemden geçmelerine rağmen değer oluşturan projeye ara vermediklerini ve nihayete erdirdiklerini anlatan Kaya, Türkiye'ye inandıklarını ve ülkenin potansiyelini bildiklerini vurguladı.

Kaya, arsa bedeli dahil olmak üzere 500 milyon lirayı aşan yatırım tutarıyla Bodrum'un en iddialı projelerinden birine imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Turizm alanında büyük tecrübeye sahip Kaya Holding, yaptığımız anlaşma ile hem Kaya Palazzo Hotel'i hem de tesisin tamamının işletmesinden sorumlu olacak. Böylece Le Chic Bodrum'daki villa ve rezidansların sakinleri de Kaya Palazzo'nun ayrıcalıklı hizmetinden yararlanabilecek. Yeşil ve çevreci mimariyi geliştirdiğimiz Le Chic Bodrum'da, güneş enerjisi kullanımından elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar her ayrıntı düşünülmüş durumda."

"Üstün hizmet kalitesi sunacağız"

Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ise, projede üst segment markaları Kaya Palazzo ile Girne, Belek ve Kartalkaya'dan sonra şimdi de Bodrum'da hizmet vereceklerini bildirdi.

Kaya, "Kaya Palazzo markasıyla misafirlerimize sunduğumuz hizmet kalitesini, sağladığımız güven duygusu ve hissederek yaşanan lüks bugün bu projeye adını veren unsurlardan sadece birkaçı oldu." ifadesini kullandı.

Otel bünyesinde sundukları hizmetlerin site rezidans ve villalarında tatil yapan misafirlerin kullanımına da açık olacağını anlatan Kaya, bu konseptin Bodrum'da bir ilk olduğunu aktardı.

Kaya, "Kaya Palazzo'nun üstün hizmet kalitesiyle birlikte misafirlerimizi 200 metrelik doğal kumsalı ve özel koyu ile Bodrum'da ev konforunda 4 mevsim hiç bitmeyen bir tatil bekliyor." açıklamasında bulundu.

İmza töreninde, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Mehmet Çitil ve Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya da hazır bulundu.

Kaynak: AA