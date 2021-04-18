MSB: "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
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MSB: "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Nisan'da tamamlanan "Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi" kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinin de icra edildiği belirtildi.

Deniz hava iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, eğitimlerin fotoğraf ve videolarına da yer verildi.

MSB: 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
MSB: 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
MSB: 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
MSB: 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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