MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
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MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Nisan'da tamamlanan 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) 16 Nisan'da tamamlanan 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "16 Nisan tarihinde tamamlanan Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi kapsamında; F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri de icra edildi. Deniz-hava işbirliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi" denildi.

MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
MSB: 'Milli Anadolu Kartalı-2021' eğitimi kapsamında, 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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