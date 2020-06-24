Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme
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Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan Deniz Gölü'ndeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

24.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:09

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan Deniz Gölü'ndeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Çengilli köyünde buluna Deniz Gölü'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine köy sakinleri durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler gölden numuneler alarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderdi.

Kağızman Avcılar ve Atıcılar Başkanı Ergül Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki toplu balık ölümlerinin birkaç günden beri sürdüğünü söyledi.

Aras, köylülerin ihbarıyla göle geldiklerini anlatarak, "İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaatta bulunduk, sağ olsunlar Kars'tan su ürünleri mühendisleri gelmiş incelemelerde bulunuyorlar. Bu gölde bu zaman kadar böyle bir olay yaşanmamıştı, sonucu yapılan tetkiklerle öğreneceğiz." dedi.

Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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