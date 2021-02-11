Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nereli? Deniz Gezmiş ne zaman öldü?

Hayatı en çok araştırılan kişilerden olan Deniz Gezmiş hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Deniz Gezmiş nereli? Deniz Gezmiş ne zaman öldü? Deniz Gezmiş kimdir?

Hakkında araştırmalar yapılan ve hayatı incelenen kişilerden Deniz Gezmiş'infaaliyetleri veölümü merak ediliyor. Peki, Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nereli? Deniz Gezmiş ne zaman öldü?

DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: Şubat 1947

Nereli: Ayaş

Ölüm tarihi ve yeri: 6 Mayıs 1972, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

Deniz Gezmiş, Türk Marksist-Leninist, öğrenci lideri ve siyasi aktivist. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusunun (THKO) kurucu üyesiydi. 1971'de 12 Mart Muhtırasının ardından yakalanarak yargılandı ve idama mahkûm edildi. Cezası ertesi yıl, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la aynı gün infaz edildi.

Deniz Gezmiş, 28 Şubat 1947'de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğdu.[Dedeleri Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyündendir. Babası Ilıca (Aziziye), Erzurum nüfusuna kayıtlı ilköğretim müfettişi Cemil Gezmiş, annesi ise Erzurum'un Tortum ilçesinden ilkokul öğretmeni Mukaddes Gezmiş'tir. Ailenin üç erkek çocuğundan ikincisiydi. Ağabeyi Bora Gezmiş (d. 1944), hukuk fakültesinden ayrılıp bankacılık yapmıştı. Kardeşi Hamdi Gezmiş (1952-2020) ise mâlî müşavirdir.

Deniz Gezmiş, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta, liseyi İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Henüz lise öğrencisiyken sol düşünceyle tanıştı ve kendini dönemin eylemleri içinde buldu.

12 Mart Muhtırası olduktan üç gün sonra yani 15 Mart 1971'de bir motosiklette Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, diğer motosiklette ise Sinan Cemgil yola çıktılar. Sinan Cemgil daha sonra yol ayrımından Nurhak'a doğru yol aldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile birlikte Sivas'a gitmekteyken motosikletleri bozuldu. Bir ihbar sonucu polislerin gelmesi üzerine çıkan çatışmada Aslan ile birbirlerini kaybettiler. Aslan, o esnada Elmalı'da iken Gezmiş, 16 Mart 1971 Salı günü Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalandı ve Kayseri'ye getirildi ve Kayseri valisi Abdullah Asım İğneciler'in karşısına çıkarıldı. Buradan Ankara'ya zamanın İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun makamına götürüldü.