Deniz Feneri Derneğinden Midyat'a "geçici giyim mağazası" - Haberler
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Deniz Feneri Derneğinden Midyat'a "geçici giyim mağazası"

Deniz Feneri Derneğinden Midyat'a
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Deniz Feneri Derneği, 15 gün süreyle açık kalacak geçici giyim mağazalarının üçüncüsünü Mardin'in Midyat ilçesinde açtı.

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MARDİN (AA) - Deniz Feneri Derneği, 15 gün süreyle açık kalacak geçici giyim mağazalarının üçüncüsünü Mardin'in Midyat ilçesinde açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Midyat'taki mağaza açılışına Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve dernek gönüllüleri katıldı.

15 gün boyunca açık kalacak mağazada çocuklardan yetişkinlere, her türlü giysi, ayakkabı ve kışlık eşya vatandaşlara ulaştırılacak. İhtiyaç sahipleri bedenlerine göre deneyerek geçici mağazadan istedikleri kışlık malzemeleri alabilecek. Mağaza aracılığıyla çocuklara hediye paketleri de dağıtılacak.

Deniz Feneri Derneğinin dördüncü geçici giyim mağazası ise Siirt'te açılacak.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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