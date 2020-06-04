Deniz Feneri Derneğinden Manisa'da 50 aileye gıda yardımı Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliği tarafından Manisa'da ihtiyaç sahibi 50 aileye yardım yapıldığı bildirildi.

Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliği tarafından Manisa'da ihtiyaç sahibi 50 aileye yardım yapıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Manisa il ve ilçelerinde sosyal incelemeleri yapılan 50 aileye gıda yardımında bulunduğu, yardımların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, son 10 yılda kent genelinde belirlenen 6 bin 821 aileye, ihtiyaçları oranında 64 bin 76 kez yardım yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA