Deniz Feneri Derneğinden ihtiyaç sahibi aileler yardım

21.10.2019 16:06

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.



Dernek görevlilerince, özellikle kırsal mahallerde yaşayan 30 aileye, içeresinde gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Dernek yetkilisi Doğan Selçuk, yaptığı açıklamada, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Suriye ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik insani yardımların sürdüğünü söyledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki ilçelerde yaşayan 320 aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldığını anlatan Selçuk, hayırsever insanların desteklerini sürdürmelerini istedi.

Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş ise derneklerince belirlenen yardıma muhtaç yetim ve kimsesiz 30 aileye Deniz Feneri Derneği tarafından gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldığını ifade etti.

Kaynak: AA