Deniz Feneri Derneği ramazan projeleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Deniz Feneri Derneği, ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği, ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bir Kumanya da Sen Bağışla" projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak. Katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 175 liralık gıda kolilerinden bağışlayabilecek.

Ramazan Bayramı'nda 5 bin yetime 125 liralık bayram harçlığı dağıtacak olan dernek, Suriye'nin İdlib kırsalındaki anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık ulaştıracak.

Dernek Burundi, Sudan, Bangladeş, Kamerun ve Yemen'de muhtaçlar için kısıtlı da olsa iftar düzenleyecek, Filistin, Gazze ve Yemen'de ramazan boyunca sıcak yemek dağıtacak.

İdlib kırsalındaki Suriyeli ailelere de gıda ve sıcak yemek ulaştıracak olan dernek, Suriye'nin Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn" ve "Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtacak.

Hayırseverlerin kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Deniz Feneri Derneği, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak.

Derneğin Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'in de aralarında bulunduğu 20 ülkede yapacağı gıda yardımı ve yetimlere bayram harçlığı dağıtımları kardeşlik bağlarını pekiştirecek.

Öte yandan, vergi mükellefi olanlar, Deniz Feneri'ne yapacakları gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarıyla "Gıda Bankacılığı" kapsamında yüzde 100 oranında vergilerinden düşebilecek.

Hayırseverler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için belirlediği 28 liralık fitre bedelini "5407"ye kısa mesaj karşılığında bağışlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, oruçla namazla okunan mukabelelerle bir ramazana daha kavuşulduğunu belirtti.

Cengiz, "Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip, muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissedeceğiz. İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza inşallah yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük