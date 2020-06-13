Deniz Feneri Derneği'nin kurban organizasyonuna ilk bağışı Bakan Soylu yaptı
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Deniz Feneri Derneği'nin kurban organizasyonuna ilk bağışı Bakan Soylu yaptı

Deniz Feneri Derneği'ne ilk kurban bağışı vekaletini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Deniz Feneri Derneği'nin kurban organizasyonuna ilk bağışı Bakan Soylu yaptı
13.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:35

Deniz Feneri Derneği'ne ilk kurban bağışı vekaletini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada kurumun, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla dünyanın 22 ülke ve bölgesine doğru yola çıkacağı aktarıldı.

Bakan Soylu'nun derneğe kurban bağışı yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu arada ilk kurban vekaletini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kurban vekaletimizi, Deniz Feneri Derneği'ne verdik. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin.' dedi. Diyarbakır'da şehit edilen Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir için Somali'de açılan su kuyusu fotoğrafı da görüşmede Bakan Soylu'ya takdim edildi." denildi.

25 yıldır kurban organizasyonu gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedelinin yurt dışında 770, yurt içinde ise vekalet ücretinin 1400 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada geçen yıl toplamda 10 bin hisse kurban kesen derneğin, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediği belirtildi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünü Türkiye'de, bir bölümünün ise yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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