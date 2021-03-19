Deniz Feneri Derneği'nden Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Deniz Feneri Derneği'nden Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

19.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:02
Deniz Feneri Derneği'nden Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Deniz Feneri Derneği, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda, giysi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda, giysi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği görevlilerinden Harun Daşar, dernek görevlilerin daha önce Yozgat'ta ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Ankara'da hazırlanan yardım malzemelerini kamyon ile Yozgat'a getirdiklerini belirten Daşar, "Bugün 240 aileye gıda ve temizlik malzemesi, 120 aileye de giysi yardımında bulunuyoruz. Bu yardımın dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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