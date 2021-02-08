Deniz Feneri Derneği'nden Kovid-19 sürecinde Afyonkarahisar'da 4 bin 743 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı
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Deniz Feneri Derneği'nden Kovid-19 sürecinde Afyonkarahisar'da 4 bin 743 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı

08.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:06
Deniz Feneri Derneği'nden Kovid-19 sürecinde Afyonkarahisar'da 4 bin 743 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı

Deniz Feneri Derneği, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi 4 bin 743 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Deniz Feneri Derneği, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahibi 4 bin 743 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Derneğin Afyonkarahisar İl Temsilcisi Doğan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde yurt içindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bağışçılarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Dernek olarak pandemi sürecinde yurt içinde yardım çalışmalarımızdaki rakamlar arttı. Genelde, gıda, giyim ve nakdi yardımlarımızın yanında ihtiyaç sahibi ailelere hijyen paketi yardımlarında da bulunuyoruz. Yine çocuklarımızı da sevindirecek oyuncaklar da götürüyoruz. Bu süreçte Afyonkarahisar'da toplam 4 bin 743 aileye gıda paketi, 1143 ferde bot ve monttan oluşan giyim yardımı ile 1000 civarında temizlik ve hijyen paketi dağıtımı yaptık. Yine, 1000 öğrencimize de soru bankası kitabı verdik."

Selçuk, ayrıca, Afyonkarahisar'da her ay 600 ihtiyaç sahibi aileye düzenli olarak gıda ve nakdi yardımda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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