Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği, Afrika'da 48 su kuyusu açtırdı

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, Afrika ülkelerinde son 7 yılda 48 su kuyusu açtırdıklarını söyledi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, Afrika ülkelerinde son 7 yılda 48 su kuyusu açtırdıklarını söyledi.

Bitkin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, özellikle Afrika ülkelerinin temiz suya ulaşmakta büyük zorluk yaşadığına işaret etti.

Kastamonu'daki hayırseverlerin desteğiyle Zimbabve, Uganda, Etiyopya, Kamerun ve Benin'de su kuyusu çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bitkin, "Birçok ülkede 48 su kuyusunun açılışını yaptık. Bunlardan şehitlerimizin adına açtığımız su kuyuları da vardı. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Onun himayelerinde devam eden 'Bin şehide bin su kuyusu kampanyası' kapsamında 4 su kuyusu çalışmamız devam ediyor, iki su kuyusunun siparişi verildi, Afrika'nın çeşitli yerlerinde 4 su kuyusu da açıldı." dedi.

Etiyopya'da 721 katarakt hastasının ameliyatını da yaptıklarını belirten Bitkin, "Arakan'da yangınlar çıktı. Sebebi bilinmeyen yangınlar nedeniyle Bangladeş'e gittik. Kamplarda 15 bin ev yanmış. 140 bin kişi evsiz durumda. 1746 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bitkin, Kastamonu'da 265 yetim çocuğa her ay 125 lira verildiğini dile getirerek, çeşitli ülkelerden kente gelen 53 yetim çocuğa da aynı miktarda ödeme yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu