Deniz Feneri Derneği 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi
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Deniz Feneri Derneği 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi

Deniz Feneri Derneği 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Deniz Feneri Derneği bu yılın vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde ve Suriye'de 1650 TL, yurt dışında 880 TL olarak belirledi.

Deniz Feneri Derneği bu yılın vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde ve Suriye'de 1650 TL, yurt dışında 880 TL olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla dünyanın 30 ülke ve bölgesine yola çıkacak.

Bu yılın kurban vekalet ücretini yurt içinde ve Suriye'de 1650 TL, yurt dışında 880 TL olarak belirleyen dernek, kurban vekalet bedelini Filistin'de 2500 TL, Yemen, Lübnan ve Balkanlarda 1400 TL olarak açıkladı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek, kurban organizasyonunda önceliği, mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verecek. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutulacak.

Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya kadar üç kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan derneğin bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği bazı ülke ve bölgeler arasında Uganda, Etiyopya, Kenya, Somali, Fildişi Sahilleri ve Tanzanya yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Bağışlar, Deniz Feneri Derneği'nin merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da kurumun 0212 414 60 60 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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