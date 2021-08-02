Deniz Feneri afet bölgelerinde! 1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan kampanyası başlatıldı

Antalya Manavgat'ta başlayan ve Türkiye'nin 30 farklı ilinde çıkan ve ormanlarımızın büyük bölümünü saran, can ve mal kaybına yol açıp birçok mahallenin tahliyesine sebep olan yangın haberiyle Deniz Feneri acil yardım ekipleri harekete geçti.

Söndürme ve tahliyede yer alan ekipler aynı zamanda yangından zarar gören ailelerin de ihtiyaçlarını gidermek için bir dizi çalışma yapıyor.

"Antalya ve Afyon" temsilciliği ekipleri felaketin başladığı ilk andan itibaren harekete geçerek gece gündüz mağdur ailelerin ve yangın söndürmede canları pahasına çalışan orman işçilerine destek oluyor.

KIYAFET, TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI BAŞLADI

Antalya Manavgat başta olmak üzere yardım bölgelerine ulaşan ekipler kıyafet, temizlik ve kişisel hijyen ürünlerinin dağıtımına başladı.

Bölgedeki tüm canlılara yardım ulaştırmaya çalışan ekipler, su problemi yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların da ihtiyaçlarını gideriyor.

1 MİLYON GENÇ 1 MİLYON FİDAN KAMPANYASI BAŞLATILDI

Zor günler yaşayan ülkemiz için yeşil vatan seferberliği başlatan Deniz Feneri,"Şimdi Milletçe Dayanışma Vakti" diyerek mağdur duruma düşmüş ihtiyaç sahibi ailelere yardım için kampanya başlattı.

Hayırseverler AFET yazıp 5560'a SMS atarak 10 TL bağışta bulunarak yaraları sarmaya katkıda bulunabilir.

Ayrıca "1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan" kampanyasıyla ülkemiz ormanlarının yanan her köşesini iyilikle yeşertme girişimi başlattı.

Kaynak: Bültenler