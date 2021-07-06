Deniz Ertan kimdir? Olimpiyatlarda yer alan Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?
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Deniz Ertan kimdir? Olimpiyatlarda yer alan Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?

Deniz Ertan kimdir? Olimpiyatlarda yer alan Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?
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Yüzücü ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Deniz Ertan hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek isimlerden biri de Deniz Ertan oluyor. Peki, Deniz Ertan kimdir? Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?

Deniz Ertan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Deniz Ertan hakkında Deniz Ertan kaç yaşında, nereli? Deniz Ertan hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

DENİZ ERTAN KİMDİR?

Deniz Ertan, 1 Ocak 2004 tarihinde dünyaya geldi. Serbest yüzme konusunda uzmanlaşmış bir Türk yüzücüsü olan Deniz Ertan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nın 800 metre serbest stil yarışmasına hak kazandı. Fenerbahçe Yüzme üyesidir. Ankara'da yaşamaktadır ve TED Ankara Koleji öğrencisidir.

DENİZ ERTAN 2019 YILINDA ŞAMPİYONLUK ALDI

Danimarka'nın Esbjerg kentinde düzenlenen Danimarka Open Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli sporcu Deniz Ertan 400 metre karışık kadınlarda 4.43:18'lik derecesiyle 15-16 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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Deniz Ertan kimdir? Olimpiyatlarda yer alan Deniz Ertan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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