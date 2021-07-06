Deniz Ertan kimdir? Olimpiyatlarda yer alan Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?

Yüzücü ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Deniz Ertan hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek isimlerden biri de Deniz Ertan oluyor. Peki, Deniz Ertan kimdir? Deniz Ertan kaç yaşında, nereli?