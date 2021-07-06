Deniz Ertan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Deniz Ertan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Deniz Ertan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti.

Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışık finalinde 4.43.65'lik derecesi ile Avrupa ikincisi oldu.

Büyük Britanya'dan Katie Shanahan 4: 42.59 ile altın madalya kazanırken, Rusya'dan Anastasiia Sorokina bronz madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Deniz Ertan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Haberler Spor
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