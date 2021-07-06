Deniz Ertan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti.
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışıkta gümüş madalya elde etti.
Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre karışık finalinde 4.43.65'lik derecesi ile Avrupa ikincisi oldu.
Büyük Britanya'dan Katie Shanahan 4: 42.59 ile altın madalya kazanırken, Rusya'dan Anastasiia Sorokina bronz madalya aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar