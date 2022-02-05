Deniz Dünyası'nda sömestr yoğunluğu

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören'de bulunan Türkiye'nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu Deniz Dünyası, ara tatilde öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesapları üzerinden Deniz Dünyası gezisinin çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz olacağını duyurmuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte iki haftalık sömestir tatilinde Deniz Dünyası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da çocuklara ve ailelere ziyaretlerine eşlik ederek, onlarla vakit geçirdi. Altınok, "Deniz Dünyası'nda ziyaretçilerimizin

akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası'na bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Altınok, sömestirde çocukların ve ailelerin Deniz Dünyası'na yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Deniz Dünyası sömestir boyunca tüm çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsizdi. Çocuklarımız sömestir boyunca akvaryumumuzdaki binlerce tür balığı görme ve tanıma fırsatı buldu. Sömestirden sonra da tesisimiz ücretsiz hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA