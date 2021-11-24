TRABZON (İHA) - Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için fore kazık çakma işlemleri sürüyor

4 bin 416 fore kazıktan bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta:

"Şehir Hastanesi, yap işlet devret değil, devlet imkanlarıyla yapılıyor "

"Hastanenin 2023 yılı ortalarında bitirilmesi planlanıyor; 900 yatak kapasitesi gerekli görülmesi durumunda arttırılacak"

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması planlanırken, şu ana kadar bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti. Önümüzdeki yılın Şubat ayı ortalarında fore kazıkların çakılma işlemi tamamlanması planlanırken, betonarme kısmının da aynı yılın Temmuz, Ağustos aylarında bitirilmesi hedefleniyor.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenirken toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi. Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.

"Sağlık anlamında bir çok hizmeti bir araya getirecek"

Yapımı süren şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'daki şehir hastanesinin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak yap-işlet-devret modeli ile değil, devlet imkanlarıyla yapıldığını söyledi. Hastanenin 2023 yılı ortalarında tamamlanmasının planlandığını kaydeden Usta, "Özellikle fore kazık çakma işlemi yakın zamanda tamamlanarak izolatörlerin montajı şeklinde çalışmalar devam edilecek. Yaklaşık 6-7 ay sonrasında ise betonarmesi bitmiş görüntüsüyle karşılaşacağız. Yaklaşık 2023 yılı içerisinde de biteceğini umut ediyoruz. Beklentimiz o şekilde, görüntü de o şekilde. Şehir hastaneleri şehir için büyük bir enerji ortaya koyuyor. Sağlık anlamında bir çok hizmetin bir araya gelmesini ve hizmetin daha kolay erişilebilir olmasını sağlıyor. Biz de bundan istifade etmeye gayret edeceğiz. Özellikle şehir hastanesi adı altında olduğu için bu birleşmeden yola çıkarak Kemik Hastanesini, Ahi Evren Hastanemizi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özellikle Numune kampüsündeki hizmetlerini buraya toplayarak birleşik bir hizmeti ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunlarla birlikte insanların herhangi bir rahatsızlığında hastaneler arası dolaşmasının önüne geçmiş olacağız şu anda planlamamız bu yönde" dedi.

"Bizim tek farkımız, yap işlet devret değil, devlet imkanlarıyla yapılıyor olması"

Usta, Trabzon'daki şehir hastanesinin diğerlerinden farkının yap işlet devret değil, devlet imkanlarıyla yapılıyor olması olduğunu belirterek "Hastanemiz 900 yatak kapasiteli ancak, gerektiğinde artırabilir şekilde planladık. Aynı zamanda 240 civarında yoğun bakım yatağımızda bulunacak. Şu anki durumdan yaklaşık yüzde 40 daha fazla olacak şekle ilimizi taşımış olacağız şehir hastanesiyle birlikte. Türkiye genelinde şehir hastanelerinin yapılanlarının hepsi aynı. Bizim tek farkımız yap işlet devret değil, devlet imkanlarıyla yapılıyor. İşletmesini yine biz yapacağız dolayısıyla bir farklılığımız bu olacak" diye konuştu.

Hastanenin ulaşım konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Usta, "Hem firma bazlı hem diğer kamu kurumlarıyla bağlantılı sayın valimizin önderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz, istişare toplantıları yapıyoruz. Oradan yola çıkarak belli projeler geliştirdik. Gelişen projeleri ilgili kurumlar özellikle Kara Yolları başta olmak üzere üzerlerine düşen görevi yerine getirecekler o zaman da ulaşımla alakalı sorunumuz kalmayacak. Binamızın her bir yanından yollar planlanmış durumda dolayısıyla gelecekte kaygı olarak karşımıza çıkan sorunları da yaşamayacağız. Bina içerisinde sosyal alanlar olacak çevresiyle ilgili düşüncelerimiz var. Etrafında belediyeye devredilmesi planlanan araziler var. Belediyemiz le iletişim içerisinde olarak oralarda sosyal alanlar otel, ticari alanlar, cami yapılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.