TRABZON (İHA) - Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Deniz dolgusuna yapılan ve 400 fore kazığın çakılacağı şehir hastanesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL'lik bir yatırımla bitirilmesi planlanan şehir hastanesi inşaatı için fore kazık çalışmaları yapılıyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısına sahip olacak Trabzon Şehir Hastanesi, 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şu ana kadar yaklaşık 130 tane fore kazığın çakıldığı şehir hastanesi yapımında toplamda 400 fore kazık çakılacak.

İnşaatın 2023 yılında tamamlanması hedeflenirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fore kazık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zorluoğlu "İnşallah 2023 seçimlerinden önce şehir hastanesinin tamamlanması arzu ediliyor biz de onu takip ediyoruz. Trabzonumuzun çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak birçok hastaneyi birleştirip tek elden hizmetin yürütüleceği önemli bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de sayılı şehirlerde gerçekleştirdiği vizyon projelerinden bir tanesi. O manada Trabzon'da bunun ihalesinin yapılması ve şu anda orada çalışmalara başlanmış olmasından şehir olarak ziyadesiyle memnunuz. Elbette bulunduğu alan bir dolgu alanı dolgudan kazanılan bir alan. Dolayısıyla inşaat tekniği olarakta buna uygun inşaat teknikleri kullanılıyor. Zaten şehir hastaneleri Türkiye'nin her yerinde çok yüksek şiddetli depremlere dayanacak şekilde bir projelendirilmeyle yapılıyorlar. Şimdi orada zeminin güçlenmesi ve uygun zemine uygun teknikle iş yapma adına fore kazık çalışması devam ediyor. Bu dolgu alanlarında ve çok sağlam olmayan zeminlerde uygulanan önemli bir teknik. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda oranın ulaşımıyla, alt yapısıyla ilgileniyoruz" diyen Zorluoğlu "İçme suyu kanalizasyon gibi durumlarını çözmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın oraya çok rahat sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak ulaşım meselelerini Valiliğimizle, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.