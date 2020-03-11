Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Akyarlar Koyu'nda devam etti.

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

MUĞLA - "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Akyarlar Koyu'nda devam etti. Deniz dibinden kartondan, plastiğe, camdan, araç lastiğine bir çok çöp çıktı.

Bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlayan "Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği Gümbet, Ortakent, Küdür ve İçmeler'in ardından Akyarlar Koyu'nda devam etti. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinden 10 dalgıç, Akyarlar Limanı içi ve koy genelinde deniz dibi temizliği gerçekleştirirken, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu'ndan 150 öğrencide sahil şeridinde temizlik gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik etkinliğinde liman içi, koy geneli ve sahil şeridinde yapılan temizlikte 5 kg karton, 30 kg plastik, 20 kg demir, 60 kg cam, 2 adet araç lastiği atığı çıktı. Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından ise atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından gerçekleşen etkinlik ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler verdi.

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. "Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği 19 Mart Perşembe günü Bitez Koyu'nda devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin çevre duyarlılığı konusunda farkındalığı geliştirmek ve özellikle çocuklara doğa ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla başlattığı etkinlik kapsamında sezona kadar toplam 15 koy atıklardan arındırılmış olacak.

Kaynak: İHA