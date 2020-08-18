Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi.

Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
18.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:23

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin ardından Pina yarımadasına giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talimatıyla Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri otellerin olduğu bölgeye tekne ile giderek incelemelerde bulundu. Fotoğrafları çekilen Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutuldu. Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.

Üstünde iskele, altında duvar

Tekneyle otellerin önüne giden Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denizin üstündeki iskelelerin neredeyse denizin ortasına gelecek kadar büyük olduğunu tespit etti. Adada bulunan başka bir otelin de denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü görüldü. Otellerin sahillerine dökülen beyaz kumlar da dikkatlerden kaçmadı. Rant uğruna kıyıları yok eden oteller hakkında yeniden plan ölçümleri yapılacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi.

Deniz dibine duvar yapanlara ceza yağacak

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz tarafından teker teker duvarların olduğu yerler, dolgu yapılan yerler ve plana aykırı yapılan yapılar yetkililere gösterildi. Yetkililer yapılan yasa dışı uygulamaların fotoğraflarını çekerek tutanaklarını tuttu. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacağı, deniz dibine duvar ören otellere ecrimisil cezası keseceği öğrenildi. Tutulan tutanakların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım İl Müdürlüğüne gönderileceği de bildirildi. 3 kurumun ise ayrı ayrı otellere ceza yazacağı ve duvarların bir an önce kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ettiği için Tarım İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Müdürlüğünün de harekete geçtiği öğrenildi.

Türkiye'nin kıyıları değişiyor

Bazı otel ve sitelerin ise kış aylarında dikkat çekmeden beton blokların üzerine tekrar beton blok koyarak önce duvar ördüğü, ardından duvarların içine moloz koydukları ve kum sererek sahilleri plajları haline getirdikleri de ortaya çıktı. Ege kıyılarının şeklini değiştiren bu durum karşısında ise Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattıkları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Dünya
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Ekonomi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Can Bartu Arda Turan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:33:06. #1.14#
title