Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı
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Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı

Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde deniz dibine kaçak inşa edilen duvarlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

24.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:57

Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde deniz dibine kaçak inşa edilen duvarlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pina yarım adasındaki 5 yıldızlı ultra lüks bir otelin önünde bulunan duvarlar gece gündüz yapılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarım adasında deniz dibine kaçak inşa edilen duvar çıkarılmaya başladı. Pina yarım adasında bulunan deniz dibindeki duvarlar, duvarları koyan otel tarafından denizden alındı. Gece gündüz çalışan iş makineleri yaklaşık 100 adet beton bloğu deniz dibinden çıkardı.

Kurumlar harekete geçti

Geçtiğimiz hafta dalgıçlar tarafından görüntülendikten sonra İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen deniz dibindeki duvarlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin özel dalış ekibi ile bölgeye giderek duvarları yerinde inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Muğla Gıda Kontrol Müdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri de incelemelerin ardından sorumlular hakkında tutanak tutup cezai işlem uyguladı.

24 saatte kaldırıldı

Tespitlerinin ardından Pina yarım adasında bulunan 5 yıldızlı otele tutanak tutan ekipler, duvarların biran önce kaldırılmasını istedi. Tutanağın ardından otel yetkilileri deniz araçlarını otelin önüne getirerek turistlerin sahilden ayrıldığı vakitlerde duvarları deniz dibinden çıkarmaya başladı. Gece gündüz çalışan iş makineleri deniz dibindeki yaklaşık 100 adet beton bloğu çıkarmayı başardı. Bir dalgıç, deniz üzerinde 2 iş makinesi duvarları çıkartmak için uzun uğraşlar sarf etti.

Otele suç duyurusu

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bu durum karşısında sesiz kalmayacaklarını belirterek, yapılan kaçak duvarlar için otele suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

2 kurumdan ardı ardına ceza

Pina yarım adasında ki otelin deniz dibindeki duvarlara ayrı ayrı tutanak tutan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Deniz dibine kaçak yapı yapmaktan" ceza keseceği, Gıda Kontrol Müdürlüğü'nün ise "Deniz dibindeki canlılara zarar vermek, ekolojik dengeyi bozmaktan" ceza keseceği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Belediyesin'in "Denizden bakış" projesi ile deniz dibinden, havadan ve karadan yapılan incelemeler sonucunda Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan 'Adres' isimli site önünde dalış gerçekleştirildi. Sitenin sahile yakın bir kısmında da deniz dibinde duvarlara rastlandı.

Deniz dibindeki duvarlar gün yüzüne çıktı

Kaynak: İHA

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