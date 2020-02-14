: Deniz dibi ve kıyı temizliğinde 200 kilogram atık toplandı

14.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:31

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı.

Yalıçiftlik Koyu'nda düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizin dibindeki atıkları topladı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, bazı öğrenci, öğretmen ve sivil toplum örgütü üyeleri de kıyıdan destek verdi.

Temizlik sonunda denizden ve kıyıdan lastik, cam, plastik ile metal malzemelerden oluşan 200 kilogram atık çıkarıldı.

Atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.

Öte yandan, dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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