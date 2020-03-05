Deniz Canavarları Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Yıl boyunca herkesin heyecanla gelmesini beklediği büyük yarışma günü gelip çatmıştır. Ancak artık bir gelenek haline gelen yarışma Barf ve Big Snot tarafından katledilince, kasabada büyük bir kaos meydana gelir. Charlie Chapfin ve Mucus, şehri, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve yeni öğrenci Corallina’yı korumakla görevlendirilir. Charlie Chapfin ve Mucus, tehlike altındaki şehri ve sevdiklerini kurtarmak için okyanusun derinliklerinde tehlikeli bir maceraya atılır.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Sea Monsters 2

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com