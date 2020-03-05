Deniz Canavarları Filmi
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Yıl boyunca herkesin heyecanla gelmesini beklediği büyük yarışma günü gelip çatmıştır. Ancak artık bir gelenek haline gelen yarışma Barf ve Big Snot tarafından katledilince, kasabada büyük bir kaos meydana gelir. Charlie Chapfin ve Mucus, şehri, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve yeni öğrenci Corallina’yı korumakla görevlendirilir. Charlie Chapfin ve Mucus, tehlike altındaki şehri ve sevdiklerini kurtarmak için okyanusun derinliklerinde tehlikeli bir maceraya atılır.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sea Monsters 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com