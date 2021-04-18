Deniz Çakır'ın bisikletini alana 10 yıl istendi
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Deniz Çakır'ın bisikletini alana 10 yıl istendi

Deniz Çakır'ın bisikletini alana 10 yıl istendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Beşiktaş'ta ikamet eden oyuncunun elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerden çalınmıştı.

Beşiktaş'ta ikamet eden oyuncunun elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerden çalınmıştı.

Çakır, 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi olmuştu. Polisin incelemesinde şüpheli Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edilmişti. Uygar K. polise suçunu itiraf etmişti.

Savcılık, "Pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım. Pişmanım" diyen şüpheli Uygar K. hakkında 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Uygar K. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Hürriyet

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