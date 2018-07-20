Deniz Çakır İmajını Değiştirdi, Hayranları Beğeni Yağmuruna Tuttu
Deniz Çakır sosyal medya hesabından yeni imajıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Duygusal paylaşımlardan sonra gelen imaj değişikliği takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca ile başrol paylaşan Deniz Çakır sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
YENİ İMAJIYLA BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Elif Çakıroğlu karakterine can veren Deniz Çakır, tatilden duygusal paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında iseimajında büyük değişiklik yapan Deniz Çakır, takipçilerinden büyük beğeni aldı.
İşte Deniz Çakır'ın yeni imajı;
AYRILIK İDDİALARI KONUŞULUYOR
Ayrıca dizide başrol paylaştığıOktay Kaynarca ile aşk yaşan Deniz Çakır'ın ayrılık iddialarından dolayı duygusal paylaşımlar yaptığı da söylentiler arasında.
YORUMLAR (26)
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Bu kadın fena aşk acısı çekiyo söylim. Cümleler, ayrılık bunalımı cümleleri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne kadar uğraşsan boş, çirkinsin bacım. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok kelav bir kadınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olur öyle şeyler. . başka gemide rahatlarsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Pek birsey degismemis hala cirkin agzina ve cenesini yaptirmasi lazimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır