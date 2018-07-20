Deniz Çakır İmajını Değiştirdi, Hayranları Beğeni Yağmuruna Tuttu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca ile başrol paylaşan Deniz Çakır sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

YENİ İMAJIYLA BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Elif Çakıroğlu karakterine can veren Deniz Çakır, tatilden duygusal paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında iseimajında büyük değişiklik yapan Deniz Çakır, takipçilerinden büyük beğeni aldı.

İşte Deniz Çakır'ın yeni imajı;

AYRILIK İDDİALARI KONUŞULUYOR

Ayrıca dizide başrol paylaştığıOktay Kaynarca ile aşk yaşan Deniz Çakır'ın ayrılık iddialarından dolayı duygusal paylaşımlar yaptığı da söylentiler arasında.