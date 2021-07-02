Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
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Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem oyuncu Deniz Çakır ile aşk yaşayan müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı. İşte detaylar...

Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret... Kime? Henüz bilmiyoruz…. Anadolu Adliyesi'ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız."

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN KİMDİR?

Güvenç Dağüstün 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek tenor Pekin Kırgız'ın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası'nın açtığı sınavı kazanarak bu kurumun en genç sanatçısı oldu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen "Uluslararası Varna Festivali" kapsamında mezzosoprano Ksgr. Prof. Margarita Lilova'nın kursuna katıldı ve bir yıl sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nin sınavlarını kazanarak Prof. Lilova'nın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası'ndaki görevinden ayrılarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafınfan verilen burs ile Avusturya'nın Viyana kentinde çalışmalarına başladı.

İzmir Devlet Operası'nda konuk sanatçı olarak G. Donizetti'nin "Aşk İksiri" operasında ilk başrolü "Belcore"yi seslendirdi. Avusturya'nın Innsbruck kentinde Georg Schmöhe yönetiminde C. Orff'un "Carmina Burana" adlı eserinde bariton sololarının yanısıra kontrtenor solosunu da seslendirerek bir ilke imza attı ve büyük beğeni topladı.

Viyana'da seslendirdiği, Yunan besteci Perikles Liakakis'in "Çizmeli Kedi" operasındaki başrol ile bu eserin dünyada ilk kez seslendirilişinin solistlerinden oldu.

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

Kaynak: Snob Magazin

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
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Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı - Haberler Magazin
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